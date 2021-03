Veröffentlicht am 13. März 2021 von wwa

LINZ am RHEIN – Fahndung nach einer 17jährigen Jugendlichen in Linz am Rhein

Die Polizei Linz am Rhein sucht dringend nach der 17jährigen Magdalene Bettina Paschka. Größe: ca. 1,60 Meter groß

Haarfarbe: lange braune Haare

Figur: vollschlank

Kleidung: grau-weiße Jacke, schwarze Hose, schwarze Tasche

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei könnte sich die Jugendliche in einer hilflosen und gesundheitsgefährdenden Lage befinden.

Möglicherweise könnte sich die Jugendliche in Köln oder im Raum Köln aufhalten

Hinweise bitte an:

Polizei Linz am Rhein Tel: 02644-943-0 oder an jede andere Polizeidienststelle Quelle und Foto: Polizei