Veröffentlicht am 13. März 2021 von wwa

LANDKREIS NEUWIED – Förderungen des Landes in Höhe von 1.703.900 Euro für die Kommunen im Landkreis Neuwied

Große Beträge des Landes an Förderungen in den Bereichen Sport, Investitionen und Feuerwehr fließen in diesem und im nächsten Jahr in den Kreis Neuwied. Die Gelder werden u. a. eingesetzt für die Feuerwehr, den Straßenbau und für zeitgemäße Sportanlagen. Damit leistet das Land einen weiteren wichtigen Beitrag zur Unterstützung der Kommunen bei der Daseinsvorsorge. Das entlastet die kommunalen Haushalte und macht mache Projekte erst möglich.