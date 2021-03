Veröffentlicht am 15. März 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Bienvenue: Französisch-Onlinekurse bei der Kreisvolkshochschule

Homeoffice, Kurzarbeit oder möglicherweise eine Menge an Freizeit, die so nicht geplant war und zum Schutz aller auch noch vorwiegend zu Hause verbracht werden soll: Die Ausbreitung des Corona-Virus bestimmt derzeit alle Schlagzeilen. Viele Einrichtungen sind geschlossen, andere haben unter festen Regeln teilweise offen und auch die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen kann momentan noch keine Kurse in Präsenz anbieten.

Wenn Interessenten aber nicht mehr in die Volkshochschule kommen können, bietet die Volkshochschule die Möglichkeit, von zu Hause zu lernen: „Onlinegestütztes Lernen ist eine Möglichkeit, dass zum Beispiel der Wunsch, Sprachen zu lernen oder vorhandenes sprachliches Wissen auszubauen, auch in außergewöhnlichen Zeiten umgesetzt werden kann“, informiert die KVHS aktuell.

So beginnen in Kürze zwei Französisch-Kurse im Online-Format: Für Fortgeschrittene geht es los am Mittwoch, 24. März (9 bis 10.30 Uhr). Der Kurs wendet sich an diejenigen, die bereits gute Vorkenntnisse mitbringen und ihre Sprachkenntnisse auffrischen und erweitern wollen. Ausgehend von einfachen, grundlegenden Sprachstrukturen, die wiederholt und systematisch geübt werden, erfolgt eine zunehmende Steigerung der Anforderungen. Ein Anfängerkurs beginnt am Dienstag, 30. März, (16.30 bis 18 Uhr). In diesem Kurs erlernen die Teilnehmenden Grußformeln, Ausspracheregeln, Zahlen und erste Dialoge und werden mit Freude und System an die Sprache herangeführt.

Beide Kurse unter der Leitung von Elke Orthey finden über das Konferenztool Zoom statt und umfassen zunächst sechs Termine, die Teilnahme kostet 35 Euro bei sieben Teilnehmenden. Anmeldungen nimmt die KVHS Altenkirchen entgegen (Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de).

Foto: Bei der Kreisvolkshochschule starten online neue Französisch-Kurse. (Foto: KVHS)