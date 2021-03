Veröffentlicht am 14. März 2021 von wwa

HORHAUSEN – Müll im Rückhaltebecken entsorgt

Am Montag, 01. März 2021, wurde der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld mitgeteilt, dass in Horhausen in der Verlängerung der Straße Landblum im Regenrückhaltebecken diverser Unrat entsorgt bzw. liegen gelassen wurde.

Es handelt sich um Glasscherben, Verpackungsmüll und ein Straßenschild. Die Örtlichkeit grenzt an einen Spazierweg am Waldrand zwischen Pleckhausen und Güllesheim. Der Ordnungsbehörde wurde zugetragen, dass dort seit einiger Zeit Trinkgelage von Jugendlichen stattfinden. Sollten Bürger/innen Hinweise auf den Verursacher geben können, so wird um Kontaktaufnahme unter 02681-850 gebeten. Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld – örtliche Ordnungsbehörde