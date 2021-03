Veröffentlicht am 14. März 2021 von wwa

VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Die Jugendpflege ist für dich da!

Da die immer noch anhaltende Pandemie für alle nicht einfach ist, möchte die Jugendpflege, trotz weiterhin geschlossener Jugendräume, ihre Unterstützung anbieten.

Unterstützung bei den Hausaufgaben und anderen Fragen: Suchst du jemand zum Ausquatschen oder Hilfe beim Homeschooling oder bei den Hausaufgaben? Du möchtest dir einfach mal Luft machen, weil vieles nicht so läuft, wie du gerne möchtest? Oder hast du Lust, noch mal mit deinen Jugendraumfreund/innen und mit der Jugendhilfe zu chatten und ein paar Online-Spiele auszuprobieren? Dann ruf einfach an, und man macht einen Termin für ein digitales Treffen aus. Du erreichst die Jugendpflege telefonisch unter 02681-85194 oder per WhatsApp unter 0170-5741560 oder per Mail: jugendpflege.franzen@vg-ak-ff.de .

Treffen der Filmgruppe: Die Treffen der Filmgruppe aus Krunkel finden donnerstags online statt. Wer Lust hat, mitzumachen und gemeinsam an einem neuen Drehbuch zu schreiben, ist herzlich eingeladen. Infos bei Martina Morenzin, 02681-85195 oder 0160-92977541.