Veröffentlicht am 13. März 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kinderschutzbund Altenkirchen e. V. – PEKiP-Kurse (Prager Eltern Kind Programm) für Eltern mit ihren Babys im ersten Lebensjahr

Der Kinderschutzbund Altenkirchen bietet ab 24. März 2021 wieder PEKiP-Kurse online an, in denen bis zu acht TeilnehmerInnen per Zoom zugeschaltet sind. Die Eltern können sich morgens ganz entspannt online einwählen. Der große Vorteil dabei ist, dass die Kurse durch Corona-Maßnahmen nicht beeinflusst werden. Die Kurse enthalten Themen, die das ganze erste Lebensjahr betreffen, vom Herstellen von Spielmaterialien über entwicklungsspezifische Anregungen bis hin zu Themen wie Schlafen und Ernährung.

In einem schönen Zusammenspiel durch An- und Entspannung wird die Stunde für die Kinder kindgerecht ablaufen. Jedoch ist es auch sehr wichtig, dass die Eltern die Möglichkeit erhalten, sich austauschen zu können oder fachkundigen Rat der Gruppenleitung in Anspruch zu nehmen. Dafür wird der Online Raum schon vor Kursbeginn geöffnet und auch im Anschluss der Stunde wird es Möglichkeiten zum Austausch geben. Der Schwerpunkt der Treffen liegt in der Gruppenfindung, denn das, was PEKiP ausmacht, ist das Kennenlernen von Eltern und Kindern und das soll in unseren Online-Kursen keinesfalls verloren gehen.

Der Kurs findet ab dem 24. März 2021 jeweils mittwochs von 9.30 bis 10.30 Uhr statt.

Kosten: 80 Euro für zehn Treffen. Bei regelmäßiger Teilnahme erfolgt eine Rückerstattung von 20 Euro durch das Kreisjugendamt Altenkirchen. Informationen und Anmeldung unter der Mobil-Nr. 0151 15 72 37 92