Veröffentlicht am 13. März 2021 von wwa

PUDERBACH – 927.500 Euro für Kita Puderbach im Kreis Neuwied

Der Ausbau der Kita-Plätze in Puderbach wird mit 927.000 Euro aus dem fünften Kita-Investitionsprogramm des Bundes gefördert. Mit den Geldern können rund 150 neue Plätze in der Kita Puderbach geschaffen werden.

„Gute Bildung braucht die Anstrengung von Bund, Land und Kommunen. Die Bundesmittel sind ein wichtiger Beitrag zum Kita-Ausbau sowie zur guten Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Land“. In der aktuellen Förderrunde erhalten rheinland-pfälzische Kitas, Träger und Kommunen rund 11,4 Millionen Euro aus dem Kita-Programm des Bundes. Mit den Investitionsmitteln können 1.332 zusätzliche Plätze in 34 rheinland-pfälzischen Kitas gefördert werden. Aus dem Konjunktur- und Zukunftspaket des Bundes fließen in den Jahren 2020 und 2021 insgesamt 48 Millionen Euro nach Rheinland-Pfalz.

„Die frühkindliche Bildung ist seit Langem ein Schwerpunkt der SPD-geführten Landesregierung“. Allein in diesem Jahr investiere die Landesregierung 900 Millionen Euro in die frühkindliche Bildung.