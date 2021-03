Veröffentlicht am 13. März 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Neuer Schulleiter der August-Sander-Realschule plus in Altenkirchen stellt sich vor

Der neue Schulleiter der August-Sander-Realschule plus in Altenkirchen, Gerhard Hein, machte seinen Antrittsbesuch bei Bürgermeister Fred Jüngerich. Hein bekleidet das Amt seit dem 1. Februar 2021 und trat damit die Nachfolge von Doris John an. Bereits in den Jahren von 2001 bis 2010 unterrichtete der heute 51jährige Lehrer für Biologie, Chemie und Mathematik an der damaligen Realschule. Anschließend war er sechs Jahre lang Konrektor der Realschule plus in Höhr-Grenzhausen, bevor man ihm die Position des Schulleiters an der Altenkirchener Schule mit ihren 750 Schüler/innen sowie 60 Lehrkräften anbot. Hein stammt von der Mosel und lebt mit seiner Ehefrau und seinen beiden Kindern im Westerwald.

Bürgermeister Jüngerich freute sich über den Besuch des neuen Schulleiters, wünschte ihm bei der Erfüllung seiner neuen Aufgaben viel Erfolg und sagte ihm stets gute Zusammenarbeit zu. „Auch, wenn die Realschule plus in Trägerschaft des Landkreises ist, so sitzen Behörden und Schulen doch allesamt in einem Boot.“, so Jüngerich.