Veröffentlicht am 12. März 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Aktion „Saubere Landschaft“ 2021 – Landkreis stellt Gemeinden wieder kostenlos Container zur Verfügung

Die Flursäuberungen in den Dörfern haben Tradition. Alljährlich im zeitigen Frühjahr organisieren Ortsgemeinderäte und oder Jagdgenossenschaften die Aktion „Saubere Landschaft“ und leisten damit einen sehr wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Letztes Jahr fielen die zum Teil bereits terminierten Säuberungen von Wald, Flur und Straßengräben der Corona-Pandemie zum Opfer und mussten verständlicherweise abgesagt werden – die Folge hieraus ist leider vielerorts deutlich sichtbar.

Während des Pandemiezeitraums stellen die Ordnungsbehörde und der Bauhof der Verbandsgemeinde eine deutlich zunehmende Vermüllung unserer Landschaft fest. „Bereits aus Gründen der Unterstützung unseres Bauhofes würde ich mich freuen, wenn die Säuberungsaktionen in den Gemeinden dieses Jahr wieder stattfänden. Dass die sich nach getaner Arbeit üblicherweise anschließende Stärkung in geselliger Runde in diesem Jahr noch entfallen muss, versteht sich von selbst. Ansonsten aber können die Aktionen problemlos corona-konform durchgeführt werden.“, so Bürgermeister Fred Jüngerich.

Das Rathaus weist darauf hin, dass der Landkreis Altenkirchen den Ortsgemeinden, die sich in diesem Frühjahr für die Durchführung der Aktion „Saubere Landschaft“ entscheiden, wie üblich, einen Container kostenfrei zur Verfügung stellt.

Anfragen an: Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Altenkirchen, Rainer Glöckner, Tel. 02681/81-3015; E-Mail: rainer.gloeckner@awb-kreis-ak.de.