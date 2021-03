Veröffentlicht am 12. März 2021 von wwa

BETZDORF – Unfallflucht auf Netto-Kundenparkplatz in Betzdorf

Am Mittwochnachmittag, 10. März 2021, zwischen 16:30 bis 17:05 Uhr hatte eine 74jährige Frau ihren Pkw auf dem Kundenparkplatz des Netto-Marktes in Betzdorf, in der Wilhelmstraße, abgestellt. Als sie zum Pkw zurückkehrte stellte sie einen Schaden am linken Kotflügel fest. Der unbekannte Schadenverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise an die Polizei Betzdorf. Quelle: Polizei