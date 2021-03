Veröffentlicht am 12. März 2021 von wwa

LINZ am RHEIN – Sachbeschädigung an einem Kunstwerk am Waldlehrpfad in Linz

Im Zeitraum vom 09. März, 08:00 Uhr bis 10. März 2021, 08:00 Uhr, wurde eine Skulptur am Waldlehrpfad in der Verschönerung in Linz von unbekannten Tätern beschädigt und umgestoßen. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei