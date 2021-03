Veröffentlicht am 12. März 2021 von wwa

LINZ am RHEIN – Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz in Linz

Am Mittwochmorgen, 10. März 2021, stieß ein 50jähriger Pkw-Fahrer aus Linz auf einem Parkplatz in der Nähe des Linzer Amtsgerichtes gegen einen geparkten Pkw und fuhr davon. Durch Zeugen wurde der Vorfall beobachtet und das flüchtige Kennzeichen des Pkw der Polizei mitgeteilt. So war der Flüchtige schnell ermittelt. Quelle: Polizei