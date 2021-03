Veröffentlicht am 13. März 2021 von wwa

NEUWIED – Verbreiteter Geh- und Radweg fertiggestellt

Gute Nachricht für Radfahrer und Fußgänger: Der kombinierte Weg, der vom Verwaltungsgebäude an der Heddesdorfer Straße entlang des Industriegleises, vorbei an Deichwelle und Jahnplatz zunächst zur B 42 und dann weiter zur Kreuzung Andernacher Straße/Bergärtenstraße (Foto) führt, ist nun durchgängig drei Meter breit. Zudem ist der komplette, knapp ein Kilometer lange Abschnitt nun durchgehend asphaltiert. Die neu installierte Beleuchtung sorgt für eine sichere Nutzung auch bei Dunkelheit. Dort, wo an der B 42 Parkflächen liegen, wurde der Geh- und Radwegbereich durch Trennsteine vom Parkplatz abgetrennt. So ist auch dort ein ungehindertes Fortkommen gewährleistet. An der Parkplatzzufahrt wird darüber hinaus noch eine Markierung aufgebracht, um die Aufmerksamkeit der Autofahrer auf kreuzende Radfahrer zu erhöhen. Das Stadtbauamt hofft, mit dieser Maßnahme eine für Fußgänger und Radfahrer attraktive Strecke anzubieten, und bittet in diesem Zusammenhang um gegenseitige Rücksichtnahme.