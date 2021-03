Veröffentlicht am 15. März 2021 von wwa

NEUWIED – Auf ein Wort mit Jan Einig per Telefon

Die Stadt Neuwied bietet die Bürgersprechstunde mit Oberbürgermeister Jan Einig aufgrund der Corona-Pandemie und den dadurch bedingten notwendigen Einschränkungen weiterhin als Telefongespräch – und nicht als persönliches Gespräch an. Interessierte an der „Auf ein Wort“-Veranstaltung am Dienstag, 23. März, 17 bis 19 Uhr, für den Stadtteil Segendorf können sich im Internet unter www.neuwied.de/buergersprechstunde.html, per E-Mail an oberbuergermeister@ neuwied.de oder per Telefon 02631 802 261 melden. Nach erfolgter Terminvergabe werden die Bürger am Sprechstundentag dann von OB Einig angerufen. Für den 20. April, ebenfalls von 17 bis 19 Uhr, ist die Sprechstunde für den Stadtteil Torney vorgesehen – in welcher Form ist derzeit noch offen.