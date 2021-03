Veröffentlicht am 11. März 2021 von wwa

KREIS NEUWIED – Erfolgreiche Ausbildung zur Fachärztin für das öffentliche Gesundheitswesen

Die Weiterbildung zur Fachärztin für das öffentliche Gesundheitswesen musste die neue Amtsleiterin des Neuwieder Gesundheitsamtes Dr. Corinna Trapp unter erschwerten Bedingungen ableisten: eine fünfjährige nebenberufliche Weiterbildung unter Corona-Bedingungen, bei gleichzeitiger kommissarischer Übernahme der Leitung des Gesundheitsamtes. „Was Frau Dr. Trapp gerade im letzten Jahr geleistet hat, ist kaum zu toppen“, betont Landrat Achim Hallerbach, der gemeinsam mit Büroleiterin Diana Wonka der neuen Leiterin des Gesundheitsamtes zur bestandenen Prüfung gratulierte.

Dr. Corina Trapp studierte nach dem Abitur als Sanitätsoffiziersanwärter an der Universität Köln Medizin, promovierte dort und war als Truppenärztin sowohl in deutschen Kasernen als auch in Afghanistan stationiert. Anfang 2018 startete sie als stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamtes, wo sie schon bald kommissarisch die Leitung übernehmen musste. In der Hochphase der Weiterbildung kam die Pandemie, und die Doppelbelastung einer berufsbegleitenden Weiterbildung bekam eine ganz neue Qualität. “Es verdient besonderen Dank, dass Frau Dr. Trapp trotz Weiterbildung mit vollem Einsatz in die Pandemiebekämpfung eingestiegen ist und maßgeblich den Aufbau der Fieberambulanz und des Impfzentrums begleitet hat“, betont Landrat Achim Hallerbach bei der Gratulation. „Sie war und ist mit ihrem Team aus Gesundheitsamt und des Veterinäramtes zuverlässige Ansprechpartnerin in medizinischen wie organisatorischen Fragen und eine echte Bereicherung für unser Öffentliches Gesundheitswesen“.

Foto: Landrat Achim Hallerbach (links) und Büroleiterin Diana Wonka (rechts) gratulieren Dr. Corinna Trapp (Mitte) zur erfolgreichen Prüfung zur Fachärztin für das öffentliche Gesundheitswesen und zur Übernahme der Leitung des Gesundheitsamtes.