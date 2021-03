Veröffentlicht am 11. März 2021 von wwa

OBERKROMBACH – Heißluftballon landet bei Oberkrombach

Jetzt tauchen sie wieder am Himmel auf, die knallbunten Heißluftballone. Einer der ersten landete am späten Sonntagnachmittag, 07. März 2021, unweit von Oberkrombach in der Ortsgemeinde Mittelhof. Gestartet war das riesige Luftschiff etwa eine Stunde zuvor in der Gegend von Waldbröl. Es ging mit dem Wind in südöstliche Richtung. Über dem Siegtal erreichte man gut 1.200 Meter Höhe. Doch bald mussten die Luftfahrer Ausschau nach einem Landeplatz halten. Beim Absinken über Schönstein kam das ausgedehnte Wiesengelände bei Oberkrombach in Sicht.

Man entschloss sich dort den sicheren Erdboden anzupeilen. Die Landung klappte problemlos. An Bord befanden sich Heinz Sieloff und sein Sohn Henning. Der Senior ist ein erfahrener Luftschiffer, Junior hat inzwischen seine Ausbildung in Sachen Heißluftballon erfolgreich abgeschlossen. Passagiere durfte man aus naheliegenden Gründen leider nicht mitnehmen. Die Sieloffs hoffen aber, dass in nicht allzuferner Zukunft wieder Gäste mitfahren dürfen. (bt) Foto: Bernhard Theis