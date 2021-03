Veröffentlicht am 11. März 2021 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Einbrüche in Turnhalle der Grundschule Niederfischbach

Im Zeitraum 02. bis 04. März 2021 drangen unbekannte Täter in die Kellerräume der Grundschulturnhalle in Niederfischbach, in der Rothenbergstraße, ein. Um in die Räume zu gelangen, traten die Täter Kellerfenster ein. Was aus den Räumlichkeiten entwendet wurde steht noch nicht fest; der genaue Schaden ist noch nicht beziffert. Die Ermittlungen des Polizeibezirksdienstes Niederfischbach dauern derzeit noch an; erste Zeugenhinweise werden ausgewertet. Weitere Hinweise erbittet der Polizeibezirksdienst Niederfischbach oder die Polizei Betzdorf. Quelle: Polizei