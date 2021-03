Veröffentlicht am 11. März 2021 von wwa

KOBLENZ – Versuchter Einbruch in der David-Röntgen-Straße in Koblenz

Am Dienstagvormittag, 09. März 2021, wurden frische Einbruchspuren an der Eingangstür einer Firma für Zeitarbeit in der David-Röntgen-Straße 5 in Koblenz festgestellt. In der vorangegangenen Nacht versuchten Unbekannte die Tür aufzuhebeln. Dies gelang dem oder den Tätern jedoch nicht. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Wahrnehmungen bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690. Quelle: Polizei