Veröffentlicht am 11. März 2021 von wwa

RHEINBREITBACH – Fahrraddiebstahl an Discounter in Rheinbreitbach

Am Dienstagabend, 09. März 2021, gegen 17:20 Uhr, wurden an einem Discounter in Rheinbreitbach zwei hochwertigen Mountainbikes entwendet. Die beiden jugendlichen Freunde stellten ihre Räder am Fahrradständer ab und verschlossen sie mit einem Fahrradschloss. Nach einem kurzen Aufenthalt im Supermarkt stellten sie die Räder Entwendung der Räder fest. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei