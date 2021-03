Veröffentlicht am 11. März 2021 von wwa

LINZ am RHEIN – Diebstahl eines Katalysators am Linzer Bahnhof

Montagnacht, 08. März 2021, wurde an einem geparkten Pkw am Linzer Bahnhof fachmännisch der Katalysator abgetrennt. Wie die Polizei ermittelte, muss das Teil mit einer hydraulischen Trennschere vom Abgassystem entfernt worden sein. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei