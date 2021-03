Veröffentlicht am 11. März 2021 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Konsum von Betäubungsmitteln in Bad Hönningen

Nach einem Zeugenhinweis am Dienstagabend, 09. März 2021, erwischten Linzer Polizisten einen Drogenkonsumenten an einer abgelegenen Stelle in Bad Hönningen, als er dabei war Drogen zu konsumieren. Die Drogen wurden sichergestellt, gegen den 37jährigen Mann aus Bad Hönningen wird wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Quelle: Polizei