CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN -30 neue Corona-Infektionen im Landkreis Altenkirchen

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: 30 Neuinfektionen – 290 Mutationen im Kreis – Inzidenz bei 97,0 – Allgemeinverfügung auf Initiative der Landesregierung verlängert

Angesichts der weiter hohen Infektionszahlen und der Sieben-Tage-Inzidenz um die 100 auch in den letzten Tagen im Kreis Altenkirchen haben sich Kreis und Land am Mittwoch auf eine Verlängerung der derzeit geltenden Allgemeinverfügung über den 12. März hinaus bis zum 19. März verständigt.

Damit gelten die nächtliche Ausgangsbeschränkung, die Maskenpflicht in Fußgängerzonen, eingeschränkte Besuchsregeln für Seniorenheime und Einrichtungen der Eingliederungshilfe sowie die Aussetzung des Präsenzunterrichts an den Grund- Förderschulen weiterhin, die weiterführenden Schulen bleiben auf Initiative der Landesregierung ebenfalls im Fernunterricht, an den Berufsschulen finden lediglich Prüfungsvorbereitungen statt. Die Regel zum Aufenthalt im öffentlichen Raum nur alleine oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstands und einer Person eines weiteren Hausstands gilt ebenfalls weiter, ebenso alle Beschränkungen für Handel, Dienstleistungen, Amateur- und Freizeitsport und die Museen, Ausstellungen, Galerien, Gedenkstätten und ähnliche Einrichtungen. Die Durchführung der Landtagswahl ist durch die weiter geltenden Einschränkungen nicht betroffen.

„Wir sehen leider weiter steigende Infektionszahlen. Natürlich wünschen wir uns alle Lockerungen auch im Kreis Altenkirchen. Vor allem die Familien mit schulpflichtigen Kindern brauchen diese Perspektive, die Unternehmen ebenso, viele, viele andere Menschen natürlich auch,“ sagt Landrat Dr. Peter Enders. „Aber das Infektionsgeschehen, das immer weniger zuzuordnen ist und uns zeigt, dass die Virus-Mutation sich weiter ausbreitet, verlangt eben nach Einschränkungen. Ich bin mir bewusst, dass diese viele treffen, die sich vorbildlich verhalten, und appelliere an alle Menschen im Kreis: Helfen Sie mit, die Pandemie zu stoppen!“ Die neue Allgemeinverfügung wird auf der Webseite des Kreises (kreis-ak.de) und über die laut Hauptsatzung des Kreises bestimmten Bekanntmachungsorgane veröffentlicht.

Die tagesaktuellen Zahlen, die Kreis und Land dazu veranlasst haben, noch keine weiteren Lockerungen für den Kreis zu beschließen, in der Übersicht:

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 2.793

Steigerung zum 9. März: +30

Aktuell Infizierte: 450

Geheilte: 2.272

Verstorbene: 71

in stationärer Behandlung: 30 (+5)

7-Tage-Inzidenz: 97,0

Impfzentrum Wissen: 6.573 (+322) Erstimpfungen, 1.952 Zweitimpfungen

Der Überblick nach Verbandsgemeinden:

Altenkirchen-Flammersfeld: 923/+8

Betzdorf-Gebhardshain: 580/+8

Daaden-Herdorf: 331/+6

Hamm: 188/+2

Kirchen: 428/+6

Wissen: 343

Das „Testen für alle“ startet anders als bislang geplant am Donnerstag, 11. März, zunächst nur am Krankenhausstandort Kirchen, konkret ist die Teststelle auf dem Parkdeck Lindenstraße ab 14 Uhr in Betrieb, danach wochentags jeweils von 8 bis 16 Uhr. Am Krankenhausstandort Altenkirchen gibt es aufgrund organisatorischer Verzögerungen bei der Bundeswehr eine Änderung: Während für die Teststelle in Kirchen bereits Bundeswehr-Personal abgestellt wurde, wird dies für Altenkirchen später erwartet, so dass die dortige Teststelle voraussichtlich erst am Montag, 15. März, starten kann. Weitere Anlaufstellen für Schnelltests veröffentlicht das Land online: https://corona.rlp.de/de/testen/