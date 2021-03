Veröffentlicht am 10. März 2021 von wwa

NEUWIED – Unfallflucht in der Bahnhofstraße in Neuwied – Unfallzeugen und Unfallverursacher gesucht

Am Dienstagvormittag, 09. März 2021, zwischen 07:30 bis 12:15 Uhr, ereignete sich in der Bahnhofstraße in Neuwied, gegenüber des Seniorenheimes, ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines ordnungsgemäß geparkten PKWs. Der geparkte graue Citroen wurde im Bereich der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt, der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Das Unfallgeschehen konnte durch einen Zeugen beobachtet werden, welcher einen anonymen Hinweis auf das flüchtige Fahrzeug an dem beschädigten PKW hinterließ. Die Polizei Neuwied bittet den betreffenden sowie mögliche weitere Unfallzeugen, sich unter der Telefonnummer: 02631/8780 zu melden. Weitere Hinweise werden gerne entgegen genommen. Quelle: Polizei