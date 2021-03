Veröffentlicht am 10. März 2021 von wwa

LINZ am RHEIN – Auffahrunfall in der Asbacher Straße in Linz

Am Montagvormittag, 08. März2021, kam es zu einem Auffahrunfall in der Asbacher Straße in Linz am Rhein. Hierbei wurde der 51jährige Pkw-Fahrer des vorderen Fahrzeugs verletzt. Quelle: Polizei