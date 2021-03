CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Elf neue Corona-Infektionen im Landkreis Altenkirchen

Veröffentlicht am 9. März 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Elf Neuinfektionen – Weitere Mutationen festgestellt – Inzidenzermittlung bei 118,8

Die Fallzahlen zum Corona-Virus mit Stand von Dienstagnachmittag, 9. März 2021, um 15.30 Uhr: Gegenüber der Meldung vom Montag, 8. März, zählt der Kreis elf neue Infektionen, damit sind seit Beginn der Pandemie insgesamt 2.763 Menschen positiv getestet. Geheilt sind 2.267, stationär behandelt werden 25 Personen aus dem Landkreis, 71 sind verstorben. Aktuell sind insgesamt 425 Menschen positiv auf eine Corona-Infektion getestet. Bei 268 davon wurde die britische Mutation nachgewiesen, bei 69 Verdachtsfällen erfolgt eine Feintypisierung.

Aktuell betroffene Einrichtungen sind die Krankenhäuser in Altenkirchen und Kirchen. Im Altenkirchener Krankenhaus zählt man aktuell zehn Positiv-Fälle unter den Patienten und sechs bei den Mitarbeitern. Für die Innere Abteilung und die Chirurgie gibt es einen teilweisen Aufnahmestopp. Im Kirchener Krankenhaus gibt es drei positive Fälle in der Chirurgie. Neue Einzelfälle gibt es im Umfeld von Grundschulen in Wissen und Kirchen sowie an der Kindertagesstätte Kunterbunt in Flammersfeld.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Dienstag wurde vom Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz mit Berücksichtigung aller relevanten Neuinfektionen mit Stand von 14.10 Uhr bei 118,8 gemeldet. Im Impfzentrum in Wissen fanden am Dienstag 220 Impfungen statt.

Die Schnelltestzentren an den DRK-Krankenhäusern in Altenkirchen und Kirchen nehmen in dieser Woche ihre Arbeit auf. In Altenkirchen ist die Teststelle in Containern neben der Turnhalle der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Leuzbacher Weg untergebracht. In Kirchen befindet sich die Teststelle auf dem städtischen Parkdeck an der Lindenstraße.

Die Öffnungszeiten zum „Testen für alle“ an den Krankenhausstandorten:

• Altenkirchen: Start: Donnerstag, 11. März, 14 bis 16 Uhr,

danach wochentags von 11 bis 16 Uhr

• Kirchen: Start: Donnerstag, 11. März, 14 bis 16 Uhr,

danach wochentags von 8 bis 16 Uhr

Weitere Anlaufstellen für Schnelltests veröffentlicht das Land online: https://corona.rlp.de/de/testen/. Hier gibt es auch Informationen für Arztpraxen, Apotheken, Rettungs- und Hilfsorganisation, die Schnelltests anbieten wollen.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 2.763

Steigerung zum 8. März: +11

Aktuell Infizierte: 425

Geheilte: 2.267

Verstorbene: 71

in stationärer Behandlung: 25

7-Tage-Inzidenz: 118,8

Impfzentrum Wissen: 6.251 Erstimpfungen, 1.952 Zweitimpfungen

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 915/+4

Betzdorf-Gebhardshain: 572/+2

Daaden-Herdorf: 325

Hamm: 186/+1

Kirchen: 422/+4

Wissen: 343/+1