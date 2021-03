Veröffentlicht am 10. März 2021 von wwa

BETZDORF – Öffentliche WLAN-Hotspots bleiben in Rheinland-Pfalz Mangelware

Landtagsabgeordnete Michael Wäschenbach, Jessica Weller und Landtagkandidat Dr. Matthias Reuber: „WLAN-Offensive der CDU-Landtagsfraktion für RLP – Jedes öffentliche Gebäude mit Nutzer- und Publikumsverkehr statten wir mit einem WLAN-Zugang aus“ – Kostenloses öffentliches WLAN gehört heute deutschlandweit in vielen Städten, Gemeinden und Kommunen – besonders mit touristischem Fokus – zur Grundausstattung.

Nicht so in Rheinland-Pfalz. Noch zu Beginn der Legislaturperiode versprach die Ampelkoalition einen kräftigen Ausbau von WLAN-Hotspots. So steht es auch im Koalitionsvertrag: „Jedes Gebäude in Landeseigentum mit Internet soll kostenloses öffentliches WLAN erhalten“. „Wenn wir heute Bilanz ziehen, sieht es düster aus“, so die CDU-Landtagsabgeordneten Michael Wäschenbach und Jessica Weller. Von den 541 Gebäuden in Landeseigentum mit Internet, verfügen lediglich 178 Gebäude über kostenloses öffentliches WLAN. „Dabei sind die zahlreichen Landesgebäude ohne Internetanschluss noch gar nicht mitgezählt.“

Aber der Koalitionsvertrag geht noch weiter: „So wollen wir zeitnah mindestens 1.000 WLAN-Hotspots in 1.000 Kommunen schaffen“, so das Versprechen der Ampel. CDU-Landtagskandidat Dr. Matthias Reuber: „Versprechen gebrochen. Das Ergebnis heute ist erschreckend.“ Ende 2020 zählt die Landesregierung lediglich 218 WLAN-Hotspots an 130 Standorten. Die CDU-Landtagsfraktion hat früh eine Strategie für mehr öffentliche WLAN-Hotspots in Rheinland-Pfalz vorgelegt. Besonders in den touristisch genutzten Bereichen will die CDU-Landtagsfraktion systematisch ganze Korridore digital über öffentliches WLAN erschließen.

„Wir machen besser, was die noch amtierende Landesregierung versäumt hat: Jedes öffentliche Gebäude mit Nutzer- und Publikumsverkehr statten wir mit einem WLAN-Zugang aus. Wir schreiben Digitalisierung weiter! In Rathäuser, Tourismusbüros, Museen, Volkshochschule etc. ermöglichen wir die kostenfreie Internetnutzung“, kündigen die heimischen Politiker die WLAN-Offensive der CDU-Landtagsfraktion an.

Wäschenbach erklärt abschließend: „Wir sind als Dorf in Wallmenroth vorangegangen und haben alle öffentlichen Gebäude und Flächen mit WLAN ausgestattet. Nun wird diese freiwillige Ausgabe auch noch kritisch auf die Notwendigkeit hin hinterfragt.“