Veröffentlicht am 9. März 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Der Kreis zeigt erneut Flagge für Tibet

Die Tibet-Initiative Deutschland ruft Städte, Gemeinden und Landkreise Jahr für Jahr auf, am 10. März – dem Jahrestag des tibetischen Volksaufstandes von 1959 – die tibetische Flagge zu hissen. Mit der Aktion demonstriert die gemeinnützige Menschenrechtsorganisation gemeinsam mit den Teilnehmern seit 1996 ihre Solidarität mit den politisch verfolgten und unterdrückten Tibeterinnen und Tibetern. Auch an der Altenkirchener Kreisverwaltung wird die Tibet-Flagge wieder gehisst.

Mehr als 1.000 Orte haben sich an der Aktion in den vergangenen Jahren beteiligt. „Ich hoffe, dass auch in diesem Jahr wieder viele Kreise, Städte und Gemeinden mitmachen und dass viele Menschen dadurch auf die Situation in Tibet aufmerksam werden und sich für das Selbstbestimmungsrecht der Bevölkerung und die Wahrung der Menschenrechte dort einsetzen“, sagt Landrat Dr. Peter Enders.

Foto: Landrat Dr. Peter Enders (rechts) und Hausmeister Rainer Scherm von der Kreisverwaltung mit der Tibet-Flagge, die zum Jahrestag des tibetischen Volksaufstandes von 1959 wieder am Kreishaus in Altenkirchen gehisst wird. (Foto: Kreisverwaltung)