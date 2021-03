Veröffentlicht am 9. März 2021 von wwa

NEUWIED – Dr. Jan Bollinger (AfD) lädt interessierte Bürger zum telefonischen Gespräch

Der Neuwieder Landtagsabgeordnete Dr. Jan Bollinger lädt interessierte Bürger zu einer telefonischen Bürgersprechstunde am Freitag, 19. März 2021 ein. Um telefonische Terminvereinbarung unter 02631-9390715, oder per E-Mail an info@jan-bollinger.de wird gebeten.