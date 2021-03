Veröffentlicht am 9. März 2021 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht in Wissen

Am Freitagmittag, 05. März 2021, gegen 14:00 Uhr, hatte eine 19jährige Fahrzeugführerin ihren grauen Mazda 2 in der Gerichtsstraße in Höhe Haus Nr. 6 am linken Fahrbahnrand abgestellt. Bei der Gerichtsstraße handelt es sich um eine Einbahnstraße. Der Bereich der Unfallstelle ist wegen einer Baustelle zusätzlich als Sackgasse ausgewiesen. Gegen 14:45 Uhr kam die 19jährige zu ihrem Pkw zurück. In der Zwischenzeit hatte ein unbekannter Fahrzeugführer vor ihrem Pkw ein- oder ausgeparkt und dabei ihr Fahrzeug gestreift. Am Pkw entstand circa 1.000 Euro Sachschaden. Unerlaubt entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei