Veröffentlicht am 9. März 2021 von wwa

EMMERZHAUSEN – Schwarzwild verendet an der Unfallstelle auf der L 280

Am Sonntagabend, 07. März 2021, gegen 20:20 Uhr befuhr ein 43jähriger Pkw-Fahrer die Landesstraße 280 aus Emmerzhausen kommend in Richtung Burbach-Lippe, Landesgrenze NRW. Im Verlauf der Strecke querte plötzlich ein Wildschwein die Straße. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Tier, dass dabei getötet wurde. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Quelle: Polizei – Foto: BK Archiv