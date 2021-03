Veröffentlicht am 8. März 2021 von wwa

GROSSMAISCHEID – Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße in Großmaischeid

Am Samstagvormittag, 06. März 2021, ist vor einer Bäckerei in der Hauptstraße in Großmaischeid ein geparkter Hyundai beschädigt worden. Der oder die Unfallverursacher/in beschädigte beim Ausparken das Fahrzeugheck der Geschädigten und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.