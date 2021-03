Veröffentlicht am 9. März 2021 von wwa

KATZWINKEL – Auffahrunfall in Katzwinkel

Am Freitagnachmittag, 05. März 2021, gegen 15 Uhr, befuhren eine 18jährige Fahrzeugführerin eines Ford KA und nachfolgend ein 18jähriger Fahrzeugführer eines Seat Leon die Knappenstrasse aus Richtung Wehbach kommend in Richtung Niedergüdeln. Verkehrsbedingt musste die vorausfahrende Ford-Fahrerin abbremsen. Aus Unachtsamkeit fuhr der Seat-Fahrer auf. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt circa 4.000 Euro Sachschaden. Quelle: Polizei