Veröffentlicht am 9. März 2021 von wwa

LINZ-KRETZHAUS – Motorradunfall auf der L 252 – Motorradfahrerin schwer verletzt

Am Sonntagnachmittag, 07. März 2021, gegen 16:00 Uhr, befuhr eine 54jährige Motorradfahrerin aus Duisburg die L 252 aus Richtung Bruchhausen kommend in Fahrtrichtung Kretzhaus. Kurz vor der Einmündung zur L 253 kam sie durch ein Bremsmanöver zu Fall und verletzte sich schwer, so dass sie in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden musste. Quelle: Polizei