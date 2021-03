Veröffentlicht am 9. März 2021 von wwa

HÖHR-GRENZHAUSEN – Schwere räuberische Erpressung zum Nachteil einer Sparkassen-Kundin

Während eine Kundin am Geldausgabeautomaten der Sparkasse WW-Sieg Geld abhebt, betritt ein männlicher Täter ebenfalls die Räumlichkeiten der Sparkasse. Nachdem die Kundin Geld abgehoben hat und noch Auszüge holen will, wird sie von dem Täter mit einem Messer bedroht. Er verlangt von der Frau die Herausgabe des Geldes. Nachdem er das Geld erhalten hat, flüchtet er zu Fuß in Richtung rückwärtige Seite des Bankgebäudes.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Ca. 20 Jahre alt,

170 bis 180 cm groß,

schlanke / dünne Figur,

trug schwarze Sturmhaube über dem Kopf,

schwarze Weste,

darunter unter anderem ein graues Kapuzenshirt,

über eine Schulter trug er einen schwarzen Rucksack

Wer kann Angaben zu dem Vorfall oder zu der Täterbeschreibung machen? Wer hat

möglicherweise in den letzten Tagen an einer Bank verdächtige Personen beobachtet? Quelle: Polizei