9. März 2021

RHEINBROHL – Brand in einem Mehrfamilienhaus in Rheinbrohl

Am Freitagmorgen, 05. März 2021, kam es zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Rheinbrohl. Die 55jährige Bewohnerin hatte am Morgen einen Toaster auf den Herd gestellt und versehentlich die falsche Platte eingeschaltet. Hierdurch geriet der Toaster in Flammen, die sich in dem Raum ausbreiteten. Die Feuerwehr Rheinbrohl hatte den Brand schnell unter Kontrolle, es entstanden starke Verrußungen an den Wänden. Quelle: Polizei