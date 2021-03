CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Drei Corona-Neuinfektionen zum Wochenstart

Veröffentlicht am 8. März 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Drei Neuinfektionen zum Wochenstart – Kreisweit jetzt 259 Mutationen – Inzidenzermittlung unvollständig

Die Fallzahlen zum Corona-Virus mit Stand von Montagnachmittag, 8. März 2021, um 15.30 Uhr: Gegenüber der Meldung vom Sonntag, 7. März, zählt der Kreis drei neue Infektionen, damit sind seit Beginn der Pandemie insgesamt 2.752 Menschen positiv getestet. Geheilt sind 2.261, stationär behandelt werden 25 Personen aus dem Landkreis, 71 sind verstorben. Aktuell sind insgesamt 420 Menschen positiv auf eine Corona-Infektion getestet. Bei 259 davon wurde die britische Mutation nachgewiesen, bei 69 Verdachtsfällen erfolgt eine Feintypisierung.

Aktuell betroffene Einrichtungen sind die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Altenkirchen mit drei positiv getesteten Beschäftigten und einem Patienten, außerdem die Intensivstation und die Chirurgie des DRK-Krankenhauses in Altenkirchen mit zwei Beschäftigten und vier Patienten. Die Chirurgie ist vorerst teilweise geschlossen. Einzelne Positivfälle gibt es aktuell zudem beim DRK-Seniorenzentrum Altenkirchen, dem Azurit-Seniorenzentrum Birken-Honigsessen und beim Seniorenheim Haus am Park in Niedersteinebach. Es laufen jeweils Tests im Umfeld der Betroffenen. Größere Infektionsherde gab es zuletzt an den Kindertagesstätten St. Katharina in Wissen und St. Maria Magdalena in Horhausen sowie am DRK-Krankenhaus Kirchen und bei den Lebenshilfe-Werkstätten im Kreis. Daneben resultieren weiterhin viele Infektionen aus dem privaten Bereich.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Montag wurde vom Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz mit Stand von 14.10 Uhr bei 83,8 gemeldet. Allerdings fehlen bei der dortigen Berechnung weiterhin rund 40 Neuinfektionen der letzten Tage, die nach Koblenz gemeldet, aber offensichtlich noch nicht verarbeitet sind. Vor diesem Hintergrund spiegelt die ermittelte Inzidenz nicht das komplette Infektionsgeschehen ab.

Im Impfzentrum in Wissen fanden am vergangenen Samstag rund 350 Impfungen statt, am Montag waren es 270.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 2.752

Steigerung zum 7. März: +3

Aktuell Infizierte: 420

Geheilte: 2.253

Verstorbene: 71

in stationärer Behandlung: 25

7-Tage-Inzidenz: 83,8

Impfzentrum Wissen: 6.031 Erstimpfungen, 1.952 Zweitimpfungen

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 911/+1

Betzdorf-Gebhardshain: 571/+2

Daaden-Herdorf: 325

Hamm: 185

Kirchen: 418

Wissen: 342