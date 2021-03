Veröffentlicht am 9. März 2021 von wwa

BERLIN – „Pflegekräfte verdienen unsere große Anerkennung und Wertschätzung!“ – Erwin Rüddel unterstützt Wettbewerb „Deutschlands beliebteste Pflegeprofis“

„Die in der Alten- und Krankenpflege hart arbeitenden Menschen verdienen unsere große Anerkennung und Wertschätzung. Diese Frauen und Männer sind auch im Landkreis Altenkirchen eine substantielle und unverzichtbare Stütze unseres Gesundheitssystems. Sie sind die ‚stillen Helden‘ der Pflege“, konstatiert der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel.

In diesem Zusammenhang weist Rüddel, der auch Vorsitzender des Gesundheitsausschusses im Deutschen Bundestag ist, auf den Online-Wettbewerb „Deutschlands beliebteste Pflegeprofis“ des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e.V. hin.

„Die 1,2 Millionen Pflegerinnen und Pfleger, die bundesweit in der Kranken- und Altenpflege arbeiten, verdienen – neben einer fairen Entlohnung und guten Arbeitsbedingungen – Wertschätzung. Die Corona-Pandemie hat uns in besonderer Weise gezeigt, wie unverzichtbar Menschen sind, die sich auch in schweren Zeiten professionell und engagiert um hilfebedürftige Menschen kümmern“, so der Gesundheitspolitiker.

Im Rahmen des Wettbewerbs können Patienten und Angehörige, sowie Kollegen oder Freunde ihre Lieblingspflegerin oder ihren Lieblingspfleger mit einer persönlichen Botschaft nominieren und als „Deutschlands beliebtesten Pflegeprofi“ vorschlagen. Dabei ist es gleich, welcher Sparte die oder der Nominierte angehören. „Nur durch das große Engagement der Pflegekräfte kann Deutschland das hohe Niveau der gesundheitlichen Versorgung jeden Tag sicherstellen“, betont Rüddel.

Auf der Webseite www.deutschlands-pflegeprofis.de können ab sofort und noch bis zum 30. April 2021 Pflegekräfte nominiert und später online über die Landes- und Bundessieger abgestimmt werden. Alle Gewinner werden zum „Fest der Pflegeprofis“ nach Berlin eingeladen und dürfen sich – neben der großen öffentlichen Wahrnehmung – zudem über ein Preisgeld freuen.

„Es ist ein schönes Zeichen der Wertschätzung, wenn auch aus unserer Region, wie in den zurückliegenden Jahren, besonders engagierte Pflegeprofis für den Wettbewerb nominiert werden. Denn der Wettbewerb ‚Deutschlands beliebteste Pflegeprofis‘ ist eine gute Maßnahme, die Wertschätzung in der Pflege zu dokumentieren und voranzutreiben“, bekräftigt Erwin Rüddel.