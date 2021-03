Veröffentlicht am 12. März 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ein Quadratmeter Ernteglück

Onlinevortrag mit Erfahrungsaustausch, max. 25 TeilnehmerInnen möglich, am Freitag 19. März 2021, von 19.30 bis 21.00 Uhr.

Frische Möhren, knackiger Mangold oder Feldsalat für den Winter – eigenes Bio-Gemüse zu ernten, ist eine tolle Sache. Doch wie fängt man an, wenn es noch kein Gemüsebeet gibt und der Weg dorthin viel zu zeitraubend und zu mühsam erscheint? Dieser Onlinevortrag macht Anfängern Mut zum ersten Schritt und zeigt mit zahlreichen Bildern und Tipps, dass selbst im kleinsten Garten Platz fürs Ernteglück ist. Die Gartenpraktikerin Julia Hilgeroth-Buchner hat 2020 mit ihrem VHS-Kurs „Aller Anfang ist leicht: Der kleine Bio-Gemüsegarten“ eine riesengroße Nachfrage gehabt und begeistert. Na, auch Lust aufs Gärtnern? Nur Mut, es ist ganz einfach … und es macht Freude!!

Anmeldung erforderlich, damit Sie den Internet-Link und weitere Teilnahme-Infos geschickt bekommen können. Die Teilnahme funktioniert auf allen Betriebssystemen. Anmeldung per Email unter: volker.vieregg@unikum-regionalladen.de. Veranstalter ist der Förderverein für nachhaltiges regionales Wirtschaften e.V. in Kooperation mit dem Interkulturellen Garten Altenkirchen.