Veröffentlicht am 11. März 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Weiterbildung zur Offenen Arbeit in Kitas startet nun online

Am Mittwoch, dem 17. März, startet die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen die Weiterbildung „Offene Arbeit im Bereich der Frühen Bildungsbegleitung“ für pädagogische Fachkräfte im Onlineformat.

Das Konzept der Offenen Arbeit entwickelt sich seit den 70er Jahren parallel und im Zusammenhang mit anderen Reformansätzen. „Bildung anders zu denken“ und Kinder als sich selbstbildende Individuen zu sehen und darin anzuerkennen ist hierbei ein zentraler Gedanke. Die logische Konsequenz erfolgte auf organisationspädagogischer Ebene durch die Öffnung bestehender „Gruppenstrukturen“ und die Möglichkeit für Kinder, die Kindertageseinrichtung als ein „Haus für Kinder“ zu erleben.

Die fünftägige Qualifizierung richtet sich an pädagogische Fachkräfte aus den Bereichen der sozialen Arbeit und Kindertageseinrichtungen. Die Weiterbildung verbindet Theorie und Praxis der Pädagogik im Kontext der Offenen Arbeit. Die Inhalte der Weiterbildung sind durch einen Workshop-Charakter geprägt und ermöglichen eine intensive Auseinandersetzung und Weiterentwicklung der eigenen pädagogischen Haltung.

Die Fortbildung in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Offene Arbeit Deutschland umfasst fünf Kurstage (17. März, 28. April, 12. Mai, 2. und 23. Juni). Der Beginn ist aufgrund der aktuellen Corona-Regelungen zunächst im Onlineformat vorgesehen. Es wird eine Kursgebühr in Höhe von 170 Euro erhoben. Interessenten können sich mit der Kreisvolkshochschule Altenkirchen (Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de) in Verbindung setzen.