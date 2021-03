Veröffentlicht am 14. März 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Der etwas andere Englischkurs: Die Geschichte der Rockmusik in den 60er und 70er Jahren

Ab Samstag, 27. März, bietet die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen für all diejenigen, die zum einen musikbegeistert sind und gleichzeitig ihre Englischkenntnisse erweitern und vertiefen möchten, einen besonderen Sprachkurs an: Unter dem Titel „History of Rock“ vermittelt der Kurs in englischer Sprache einen Überblick über die Geschichte und die kulturelle Bedeutung einiger der wichtigsten Rockkünstler und Bands der 60er und 70er Jahre. Deren Musik wird gemeinsam gehört und die Texte analysiert werden. Der muttersprachliche Dozent Rick Derman ist selber Gitarrist, Sänger und Songwriter.

Der Englischkurs findet im Onlineformat über Jitsi statt, die Teilnehmenden sollten in der Lage sein, abstrakte Ideen auf Englisch auszudrücken (Sprachniveau B1). Voraussetzung ist ferner eine stabile Internetverbindung sowie ein Rechner mit Kamera und Mikrofon. Der Schnupperkurs mit zunächst vier Terminen findet jeweils samstags in der Zeit von 18 bis 19 Uhr statt. Im Vorfeld findet ein Technikcheck statt. Die Teilnahme kostet 25 Euro. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule Altenkirchen entgegen (Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de).

Foto: Rick Derman ist Dozent des Englisch-Kurses „History of Rock“. (Foto: privat)