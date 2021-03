Veröffentlicht am 13. März 2021 von wwa

KREIS NEUWIED – Müllabfuhr in der Kar- und Osterwoche – Wertstoffhöfe auch an Karsamstag geschlossen

Wie im Abfuhrkalender bereits veröffentlicht, wird die Müllabfuhr in der Karwoche vorverlegt, in der Osterwoche wird nachgefahren. Diese Regelung ist auch in der Müllwecker-App und den online-Abfuhrkalendern berücksichtigt. An Karfreitag, Karsamstag und Ostermontag bleiben die Wertstoffhöfe im Landkreis Neuwied geschlossen.

Für die Karwoche bedeutet das: die reguläre Montagsabfuhr wird von Montag 29. März auf Samstag 27. März vorverlegt und alle weiteren Abfuhren in der Karwoche finden einen Tag früher statt. Die reguläre Dienstagsabfuhr erfolgt somit bereits am Montag 29. März, die reguläre Mittwochsabfuhr bereits Dienstag 30. März usw. In der Osterwoche verschieben sich alle Abholtermine von Montag 5. April bis einschließlich Freitag 9. April auf den jeweils nachfolgenden Tag. Die Aufstellung des Schadstoffmobils wird nicht verschoben, sondern verbleibt bei Mittwoch 7. April von 8 Uhr bis 10.30 Uhr am Wertstoffhof Neuwied und von 12 Uhr bis 15.30 Uhr am Wertstoffhof Linkenbach. Elektronische Unterstützung bei der Erinnerung an Abfuhrtermine und Schadstoffmobiltermine gibt es auf der Webseite der Abfallwirtschaft. So finden sich unter www.abfall-nr.de/app.htm die Download-Links zum kostenlosen „Müllwecker“, einer Smartphone-App mit individuell einstellbarer Erinnerungsfunktion. Auch kann jederzeit ein persönlicher Abfuhrkalender unter www.abfall-nr.de/meinkalender/ heruntergeladen werden, der nur Abfuhrtermine für die eigene Adresse auflistet. Diese Termine lassen sich per Mausklick in alle gängigen elektronischen Terminkalender integrieren. Weitere Informationen unter Tel. 02631/803-308 bei der Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied AÖR.