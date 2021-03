Veröffentlicht am 8. März 2021 von wwa

GEBHARDSHAIN – Wäschenbach besuchte Vermittlungsstelle von 24 Stunden Pflege- und Betreuungskräften in Gebhardshain

Der pflegepolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion besuchte die Pflegevermittlung senioba in Gebhardshain, die dort ein Regionalbüro für die Gebiete Westerwald und Siegen eröffnet hat. In der neu eingerichteten Agentur in der Bahnhofstraße 22 steht die Standortleiterin Anja Boger montags bis freitags zwischen 9 und 18 Uhr für unverbindliche Beratungsgespräche zur Verfügung.

Irgendwann kommen die meisten Familien in die Situation, über die Pflege eines Angehörigen entscheiden zu müssen. Diese Entscheidung ist nicht leicht und meist emotional sehr belastend für Angehörige. Denn die wenigsten Personen sind heutzutage noch in der Lage, sich persönlich um die Pflege und den Haushalt Angehöriger kümmern zu können. Dagegen sprechen oft die eigene Berufstätigkeit oder möglicherweise auch eine räumliche Distanz. Viele sehen dann den Umzug in ein Pflegeheim als einzige Lösung einer gerechten pflegerischen Versorgung. Doch es geht auch anders.

Gerade in Coronazeiten gerieten die pflegenden Angehörigen oft in schwierige Situationen, berichtet Wäschenbach. Kurzzeitpflegeplätze und Tagespflegeplätze stehen nur begrenzt zur Verfügung. Damit besteht dringender Bedarf in der häuslichen Pflege. Die Gewinnung osteuropäischer Pflegekräfte war auch durch die Reisebeschränkungen nicht ganz einfach, deshalb ist es gut eine professionelle Agentur wie die von Frau Boger zur Seite zu haben.

„Die Pflege zu Hause verbindet viele Vorteile für die pflegebedürftige Person – allen voran der Verbleib in den eigenen vier Wänden“, erläutert Anja Boger. In allen Pflegebedarfsfällen führt sie eine Individualanalyse durch. Die Situation der pflegebedürftigen Person und auch die Unterbringungsmöglichkeiten für die Pflegekraft werden begutachtet. Eine individuelle Bedarfsanalyse wird erstellt.

Für jeden Einzelfall wird in Abstimmung mit den betroffenen Familien eine Betreuungskraft ausgewählt, die auch zum Haushalt passt. Anja Boger berät und vermittelt im Bereich der Demenz- und Seniorenbetreuung. Sie sichert die häusliche Betreuung rund um die Uhr für ältere und auch jüngere pflegebedürftige Menschen daheim. Ziel ist es, die optimale Lösung für betreuungsbedürftige Menschen zu realisieren. Mit der Vermittlung der Betreuungskräfte aus Osteuropa gewährleistet sie den Betreuungsbedarf, der nicht mehr aus eigener Kraft oder von Angehörigen bewältigt werden kann und das in der gewohnten Umgebung. Sie kooperiert intensiv mit den Pflegediensten, den Sozialstationen und der Tagespflege. Telefonisch ist sie unter 02747/9150870 zu erreichen, auf Facebook finden Sie ihren Kontakt unter senioba Westerwald-Sieg.

„Bei uns sind alle Pflegekräfte sozialversichert, erhalten den gesetzlichen Mindestlohn und verfügen über die zwingend erforderliche A1-Bescheinigung!“, so Anja Boger. Ihre Arbeit steht unter dem Motto „Daheim statt Pflegeheim“.

„Es ist im Pflegebereich eine Bereicherung unserer Region, das 24 Stunden-Betreuungsangebot von Frau Boger ergänzt die Angebote der stationären Pflegeheime, der Sozialstationen, der Tagespflegen und der ambulanten Pflegedienste. Wir benötigen dieses Netzwerk und auch die Unterstützung der Pflegestützpunkte um den pflegebedürftigen Menschen und deren Angehörigen Sicherheit und Entlastung anzubieten.“, erklärt Wäschenbach.