ALSDORF – Verkehrsunfall in Alsdorf, in der Hauptstraße

Eine 21jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Samstagmittag, 06. März 2021, gegen 14.36 Uhr, die Hauptstraße in der Ortslage aus Richtung Betzdorf kommend und verlor in einer Linkskurve vermutlich geschwindigkeitsbedingt die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie prallte gegen den Bordstein, so dass der Reifen platzte. Es entstand geringer Sachschaden. Quelle: Polizei