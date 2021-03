Veröffentlicht am 8. März 2021 von wwa

MUDERSBACH – Verkehrsunfallflucht in Mudersbach, in der Kölner Straße

Der Pkw einer 32jährigen Frau, ein grauer Renault Clio, wurde am Freitagmittag, 05. März 2021, gegen 12.00 Uhr, auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken an der Heckstoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen der Tat und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 02741/926-0 zu melden. Quelle: Polizei