HERDORF – Verkehrsunfall auf der L 285 – Fahrer alkoholisiert

Am Samstagabend, 06. März 2021, gegen 18:13 Uhr, ereignete sich auf der L 285 ein Verkehrsunfall. Ein 56jähriger Pkw-Fahrer befuhr die L 285 von Herdorf kommend in Richtung Daaden. In einer scharfen Linkskurve bei km 3,0 kam er alkohol- und geschwindigkeitsbedingt von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Straßengraben und kam im Seitenbett zum Stehen. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der 56jährige wurde leicht verletzt. Dem Fahrer wurde, da er deutlich unter Alkoholeinfluss stand, daraufhin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Quelle: Polizei