CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – 57 neue Corona-Infektionen am Wochenende – 81jähriger Mann aus der VG Altenkirchen-Flammersfeld gestorben

Veröffentlicht am 7. März 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: 81jähriger Mann aus der VG Altenkirchen-Flammersfeld gestorben – 57 neue Infektionen am Wochenende – Kreisweit jetzt 254 Mutationen

Die Fallzahlen zum Corona-Virus mit Stand von Sonntagnachmittag, 7. März 2021, um 15 Uhr: Es gibt einen weiteren Todesfall im Zuge der Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: In der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld ist ein 81jähriger Mann gestorben. Die Zahl der Menschen im Kreis, die an oder mit einer Corona-Erkrankung gestorben sind, beträgt 71.

Gegenüber der letzten Meldung des Kreisgesundheitsamtes am Freitag, 5. März, steigt die Zahl der Infizierten weiter an: Es gibt 57 neue Infektionen, damit sind seit Beginn der Pandemie insgesamt 2.749 Menschen positiv getestet. Geheilt sind 2.248, stationär behandelt werden 24 Personen aus dem Landkreis.

Aktuell sind insgesamt 430 Menschen positiv auf eine Corona-Infektion getestet. Bei 254 davon wurde die britische Mutation nachgewiesen, bei 70 Verdachtsfällen erfolgt eine Feintypisierung.

Derzeit von Infektionen betroffen ist die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Altenkirchen mit drei positiv getesteten Beschäftigten und einem Patienten, außerdem die Intensivstation und die Chirurgie des DRK-Krankenhauses in Altenkirchen mit zwei Beschäftigten und vier Patienten.

Die Sieben-Tage-Inzidenz wurde vom Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz mit Stand von 11.10 Uhr am Sonntag bei 93,9 gemeldet. Allerdings sind dort rund 30 neue Fälle, die das Kreisgesundheitsamt aktuell bereits in seiner Meldung berücksichtigt, nicht aufgeführt. Deshalb dürfte der Wert zu Wochenbeginn wieder steigen. Für ganz Rheinland-Pfalz wird ein Wert von 46,4 ausgewiesen.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 2.749

Steigerung zum 5. März: +57

Aktuell Infizierte: 430

Geheilte: 2.248

Verstorbene: 71

in stationärer Behandlung: 24

7-Tage-Inzidenz: 93,3 (Stand: 7. März, 11.10 Uhr)

Impfzentrum Wissen: 5.777 Erstimpfungen, 1.936 Zweitimpfungen

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 910/+21

Betzdorf-Gebhardshain: 569/+13

Daaden-Herdorf: 325/+1

Hamm: 185/+1

Kirchen: 418/+15

Wissen: 342/+7