Veröffentlicht am 8. März 2021 von wwa

WESTERBURG – Sachbeschädigung an KFZ in Westerburg

In Westerburg kam es vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag, 06. auf 07. März 2021, zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW in Westerburg, in der Lessingstraße. Der oder die Täter beschädigten mit einem unbekannten Gegenstand eine Windschutzscheibe. Die Polizei Westerburg bittet um sachdienliche Hinweise, Tel.02663/98050. Quelle: Polizei