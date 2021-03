Veröffentlicht am 7. März 2021 von wwa

LANDAU – Anwohnerin findet gestohlenes „Geisterfahrrad“

Das in der Horststraße in Landau aufgestellte „Geisterfahrrad“ ist wieder aufgetaucht. Das Fahrrad, das nach dem tragischen Verkehrsunfall vom 25. Januar 2021 vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub als Mahnmal aufgestellt wurde, wurde am 24. Februar 2021 durch unbekannte Täter an entwendet. Umso erfreulicher ist es nun, dass das Fahrrad einer Anwohnerin des Himmelmannrings in Dammheim auffiel, die sogleich die Polizei verständigte. Das Fahrrad wurde durch Beamte der Polizei Landau sichergestellt. Es wird in den nächsten Tagen an einen Berechtigten ausgehändigt. Quelle und Foto: Polizei