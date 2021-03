Veröffentlicht am 7. März 2021 von wwa

HEDDESDORF – Ein Schwerverletzter bei Verkehrsunfall auf Dierdorfer Straße

Am Samstagabend, 06. März 2021, befuhr ein 18jähriger Neuwieder mit seinem Auto am Heddesdorfer Berg die Dierdorfer Straße in Richtung Torney. Ein 50jähriger Neuwieder wollte zu der Zeit mit seinem Pkw von der Bimsstraße aus die Dierdorfer Straße überqueren. Aus noch nicht geklärten Gründen missachtete er dabei die Vorfahrt des Jüngeren und beide Autos stießen auf der Kreuzung zusammen.

Das Fahrzeug des Älteren wurde gegen einen Laternenmast geschleudert, der durch den Aufprall umknickte. Der Fahrer wurde schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde anschließend in einem Neuwieder Krankenhaus notoperiert.

Der andere Beteiligte erlitt einen Schock und wurde ebenfalls ärztlich behandelt. Die Dierdorfer Straße wurde für etwa zwei Stunden gesperrt. Neben Polizei und Feuerwehr waren noch die Straßenmeisterei Neuwied, die Stadtwerke Neuwied und ein Abschleppdienst im Einsatz. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Quelle: Polizei