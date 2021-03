Veröffentlicht am 8. März 2021 von wwa

LINZ am RHEIN – Zeugenaufruf zu Straßenverkehrsgefährdung auf der B 42

Am Samstagvormittag, 06. März 2021, gegen 11:00 Uhr befuhr ein schwarzer Porsche Panamera laut Zeugenangaben die B 42 aus Richtung Neuwied kommend in Fahrtrichtung Linz. Die weibliche Fahrzeugführerin überholte in Höhe der Ortslage Linz trotz bestehendem Überholverbot, wodurch ein unbeteiligtes, entgegenkommendes Fahrzeug gefährdet wurde. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz am Rhein, Tel.02644/9430 oder pilinz.wach@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei